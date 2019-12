In occasione del Natale, ieri mattina il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha fatto visita alle centrali operative delle forze dell'ordine.

Con lui, ad accompagnarlo, il Commissario del Governo Sandro Lombardi, il Questore di Trento Giuseppe Garramone, il comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Simone Salotti e il sindaco di Trento Alessandro Andreatta.

«Con questa visita – questo il commento del presidente Fugatti – abbiamo conosciuto meglio una realtà importante per la sicurezza e la salute dei trentini. Se in Trentino la Protezione civile rappresenta un’eccellenza e se la comunità guarda con fiducia alle istituzioni lo si deve anche all’impegno qualificato di tanti operatori. Quelle che abbiamo visto oggi sono organizzazioni rodate, capaci di collaborare efficacemente ma anche di spendersi con generosità quando si presenta la necessità. Queste donne e questi uomini, che hanno scelto una professione non comune, sono una risorsa per la comunità. Abbiamo voluto incontrarli, come segno di considerazione per il ruolo che svolgono e anche per ringraziarli e fare loro gli auguri in vista delle prossime festività».