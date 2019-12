E' la fine di un amore. Intenso, fatto di momenti iconici, dal comizio del dito medio di Berlusconi a Bolzano alle sfuriate in ambito regionale, fino alle foto di lei con Silvio e gli amati - da entrambi -cagnolini.

L'amore finito, dopo quasi 26 anni, è quello tra Forza Italia e Micaela Biancofiore: l'ex coordinatrice regionale azzurralo ha annunciato dopo aver appreso della nomina al suo posto di Giorgio Leonardi.

«Con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più», ha dichiarato annunciando la sua prossima adesione al gruppo misto. «Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone».

Solo ieri pomeriggio la Biancofiore aveva augurato buon Natale con un post su Facebook griffato con il logo del partito di Berlusconi. Poi l'annuncio di Leonardi (qui sotto il post del roveretano) e la rottura.