La squadra mobile della questura di Bolzano ha arrestato un cittadino albanese di 30 anni, A.K. le sue iniziali, per detenzione di 500 grammi di eroina e 270 grammi di cocaina.



L’uomo è stato fermato per un controllo sull’autostrada del Brennero a seguito della chiamata di un automobilista che aveva segnalato la presenza di due autovetture che alternavano tratti ad alta velocità con improvvisi rallentamenti.



Gli agenti hanno rintracciato e fermato le due auto, entrambe provenienti dalla Lombardia, con a bordo i soli conducenti che non hanno fornito una giustificazione circa il loro comportamento in autostrada e il loro viaggio a Bolzano.



Sottoposti entrambi a perquisizione, nell’automobile di A.K. nascosta dietro l’autoradio, è stata trovata la droga. La posizione del conducente della seconda autovettura è al vaglio della polizia.