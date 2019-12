Un detenuto che era evaso non facendo rientro da un permesso alla Casa circondariale di Verona, Luigi Marangolo, è stato arrestato a Trento dal Nucleo Investigativo Centrale (Nic) della Polizia Penitenziaria di Padova, con il supporto degli agenti locali.



L’uomo aveva ottenuto un permesso senza scorta per poter partecipare ai funerali del padre in Calabria. Dopo il mancato rientro a Verona, il Nic di Catanzaro ha indirizzato le ricerche a Trento, dove è stato rintracciato mentre si accingeva a lasciare l’ospedale, dove si era recato per reperire, presumibilmente, del metadone.



Marangolo è stato condotto alla Casa Circondariale di Trento a disposizione del PM di turno per rispondere del reato di evasione.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona.