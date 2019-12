I carabinieri di Egna sono riusciti ad identificare tre uomini, tutti stranieri di origine kosovara di 19 e 20 anni, che alcuni giorni fa, nella stazione ferroviaria di Egna, hanno aggredito un capotreno che li aveva fatti scendere da un convoglio regionale diretto a Verona, poiché sorpresi senza biglietto.

I tre ragazzi, provenienti da Bolzano, in un primo momento hanno accettato di scendere dal treno, quindi, giunti alla stazione di Egna, hanno aggredito il pubblico ufficiale con calci e pugni, per poi darsi alla fuga. Nella circostanza il treno è rimasto fermo per circa un ora, per poi riprendere il viaggio verso la destinazione finale.

I militari, dopo alcuni accertamenti e verifiche, sono riusciti a risalire all’identità dei tre aggressori, grazie anche ad alcune testimonianze e dalla visione ed analisi delle immagini di videosorveglianza presenti presso lo scalo ferroviario.

I tre giovani, tutti residenti a San Michele all’Adige, dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.