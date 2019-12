Non solo in autostrada con il Telepass: sai caselli si può passare tranquillamente alle piste da sci.



La piattaforma di servizi digitali di Telepass si estende infatti anche all’acquisto dello skipass: già dalle prossime festività natalizie sarà possibile con un semplice tap accedere alle piste in ben 20 comprensori dell’arco Alpino, a partire dal Trentino, passando per Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, oltre che Emilia Romagna.



Si tratta di circa 2000 km di piste e impianti di risalita. In Trentino il servizio è attivo a Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Pinzolo, Pejo Terme, Ponte Di Legno e Tonale, Barzio, Folgaria-Fiorentini, Lavarone.



L’acquisto dello Skipass funziona così: aprendo l’app Telepass Pay si può definire il numero di persone (massimo 4) per cui richiedere il servizio. Lo Skipass arriva direttamente a casa, oppure può essere ritirato nei Punti Blu o nelle biglietterie convenzionate dei diversi comprensori. Basta poi associare gli Skipass ai nominativi attraverso l’app e avvicinarli al lettore del tornello di accesso agli impianti di risalita per cominciare a sciare.



Il servizio consente di applicare la migliore tariffa giornaliera del comprensorio sciistico, calcolata sul reale tempo di utilizzo degli impianti come previsto dal listino ufficiale pubblicato in app e sul sito telepass.com.



Inoltre, in caso di impianti di risalita chiusi o di cambio programma, non vengono addebitati i costi per giornate di sci pagate e non sfruttate. Il pagamento effettivo al cliente sarà addebitato all’interno della rendicontazione delle spese mensili che includono anche gli altri servizi Telepass Pay.