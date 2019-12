Dopo la canzone "L'Altalena", contro il razzismo, che ha avuto tanto successo anche a livello nazionale e venne cantata a settembre a L'Aquila davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ora il maestro Alessio Zeni (autore del testo e della musica) dell'Istituto Comprensivo Trento 6 ci regala per Natale con i suoi studenti una "Canzone gentile", che è un nuovo inno all'amicizia e alla solidarietà senza confini.

"Mentre tutti sono presi dall'affannosa corsa ai preparativi, - scrivono gli studenti dell'Istituto Comprensivo Trento 6 - noi ci fermiamo e vi proponiamo di vivere con noi un Natale diverso, fatto di semplici gesti quotidiani che vogliamo si trasformino in atti di gentilezza. Vi chiediamo di donarli, nel modo più sano ed incondizionato, senza aspettarvi nulla in cambio, perché proprio quando si fanno le cose senza volere nulla in cambio, accade una magia e, negli occhi e nel sorriso dell’altro, riusciamo a vedere il mondo che cambia. La gentilezza è facile, immediata, è gratuita ed è un gesto rivoluzionario, che sorprende. I suoi effetti sono potenti perché la gentilezza genera altra gentilezza. Essere gentili è il miglior regalo che possiamo fare agli altri e a noi stessi per Natale ed è per questo che vi doniamo anche noi una CANZONE GENTILE e vi assegnamo un compito, il più speciale ed importante per questo Natale. Regalate atti di gentilezza ad una o più persone. Non chiedete nulla in cambio… solo che l’altra persona, a sua volta, compia altri atti di gentilezza".

(Immagini e musica di proprietà dell'Istituto Comprensivo "Trento 6" Tutti i diritti riservati - ICTn6 2019)