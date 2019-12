È stata inaugurata, all’Interporto di Trento Nord, la nuova stazione di servizio Delta Energy, l’azienda trentina di lubrificanti e carburanti che ha già aperto uno dei primi punti di ricarica per le auto elettriche a Martignano, che offre, tra l’altro, ricariche elettriche, metano e Gnl, gas naturale liquefatto, più economico e con meno emissioni inquinanti.



L’investimento è consistente, 5 milioni di euro, e porterà ad impiegare 20 persone. L’area in questione apparteneva a Interbrennero, la società pubblica che gestisce l’interporto, e da molti anni si immaginava una sua destinazione a stazione di servizio per la sua collocazione vicino al casello autostradale Trento nord e alla zona industriale.



Delta Energy l’ha acquistata nel 2017 al prezzo di 1 milione 870 mila euro.

Nella foto foto i due gestori : da sinistra Michele Chiogna e Roberto Celestini con il progettista Cristian Bottarelli: