Nessuna rilevante criticità è emersa dai controlli svolti dai carabinieri del Nas, che anche in Trentino Alto Adige, come a livello nazionale, hanno controllato le mense scolastiche.



Lo apprende l’Ansa dal Nas di Trento. Nel corso dei controlli in regione sono state effettuate una quindicina di ispezioni, da cui non sono emerse irregolarità.



Il monitoraggio ha riguardato i servizi erogati nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, partendo dagli asili nido fino agli istituti superiori ed accertato le condizioni d’igiene nei locali di lavoro e nella detenzione degli alimenti, la rispondenza dei menù alle clausole contrattuali previste dai capitolati d’appalto, la qualità e la salubrità degli alimenti somministrati, non trascurando la regolarità delle maestranze impiegate ed il possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale.