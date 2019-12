Da poco era stato assunto a tempo indeterminato come autista dei mezzi di Trentino Trasporti, e meno di un mese fa gli era nato il secondo figlio: è una vera tragedia la morte improvvisa di Gianni Facchinelli, di Civezzano.

La morte improvvisa nella mattinata di giovedì: Gianni Facchinelli, è stato stroncato da un malore fulmineo, e non ha avuto scampo.

Il lutto, oltre a rappresentare una tragedia familiare, è un triste momento per la comunità frazionale di Roveré (Civezzano). Gianni (“Rex”, come era soprannominato) se n’è andato in uno dei momenti più gioiosi e densi d’armonia per la sua famiglia: con la moglie Elisa (figlia di un ex collega del nostro centro stampa, Giorgio Lunelli) e il figlioletto Andrea di 2 anni e mezzo, aveva infatti condiviso la gioia della nascita del secondogenito Alex, avvenuta il 25 novembre scorso.

Fra i congiunti più diretti, Gianni lascia nell’immenso dolore pure mamma Adriana, papà Giampaolo - quest’ultimo molto conosciuto e apprezzato per la sua militanza nel volontariato del gruppo alpini di Seregnano Sant’Agnese, del quale è capogruppo da prima che nascesse Gianni - e il fratello Mauro con la sua famiglia.

Probabilmente colpito da arresto cardiaco, mentre si trovava in casa da solo, Gianni Facchinelli è stato soccorso dal personale sanitario, intervenuto assieme a vigili del fuoco e carabinieri, e trasportato all’ospedale Santa Chiara, dove ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Il funerale verrà celebrato alle 14.30 di martedì 17, nella chiesa di Seregnano.