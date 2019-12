La Squadra Volante di Trento è intervenuta nel pomeriggio di giovedì in corso Buonarroti per una lite in strada dovuta allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Un tunisino di 25 anni è stato arrestato per coltivazione e spaccio di marijuana e per il medesimo reato è stata denunciata anche la fidanzata e convivente del giovane. L’altro ragazzo coinvolto, un italiano di 21 anni, è stato invece denunciato tentata rapina poiché, utilizzando un coltello, avrebbe tentato di rapinare il tunisino sia del denaro che dello stupefacente in suo possesso, fatto dal quale è poi scaturita la successiva lite.



In casa del 25enne, gli agenti hanno trovato una serra completa di lampada, aeratore, umidificatore e fertilizzanti vari. Al suo interno vi erano quattro piante, già in fiore, di circa 70 centimetri.



Gli agenti hanno trovato e sequestrato anche 615 euro in banconote di vario taglio, un bilancino elettronico, un rotolo di cellophane utile al confezionamento della sostanza, due sminuzzatori e una dose di marijuana già confezionata.



Sono state anche trovate tracce di marijuana all’interno del wc, segno probabile del tentativo di sbarazzarsi di quanta più sostanza possibile.