Non è certo una novità per chi viaggia sulla Valsugana ed è successo anche stamattina: lunghe code si sono formate a causa di un incidente presso l'area Corona Calcestruzzi, sulla Ss47, in direzione Pergine.

L'incidente, la cui dinamica non è stata ancora definita, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze per le persone coinvolte. Pesanti, invece, i disagi al traffico e alla circolazione. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco, che stanno riportando il traffico alla normalità.