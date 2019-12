L'instancabile zio Gianni e tanti amici di Chico Forti hanno approfittato del grande palcoscenico internazionale della partita di Champions Inter-Barcellona per esporre a San Siro un mega striscione per chiedere la liberazione di Chico davanti a 72 mila tifosi: un record storico d'incassi.

Del caso del trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti si occuperà domani anche Federica Sciarelli si occuperà del caso di Chico Forti, condannato a vita per un omicidio che dice di non aver commesso: una testimonianza inedita sarà trasmessa a «Chi l’ha visto?» nella puntata in onda mercoledì alle 21.20 su Rai3. Ad uccidere sarebbe stato un altro, lo afferma un consulente finanziario che non è stato ancora ascoltato dalle autorità statunitensi né italiane.

Intanto, anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, conferma il suo impegno: «Credo che la prima cosa sia portarlo a scontare la pena qui in Italia. Perché qui in Italia potremo seguire il caso con maggiore efficacia. Devo dire che il governo Usa in queste prime battute di dialogo si è rivelato molto collaborativo», ha aggiunto.