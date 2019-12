Il Lions Club Trento del Concilio ha donato al Centro di protonterapia di Trento dei sovracamici colorati per il personale tecnico-sanitario, gli infermieri e i medici. Una divisa colorata - è stato detto nel corso della consegna - può aiutare gli operatori sanitari a trovare «un’intesa» con i piccoli pazienti, soprattutto nel momento difficile in cui si deve spiegare ad un bambino come avverrà il trattamento.

Alla consegna erano presenti il direttore del Servizio ospedaliero provinciale dell’Azienda sanitaria, Giovanni M. Guarrera, il direttore dell’Unità operativa di protonterapia, Maurizio Amichetti, e la presidente di Lions Club Trento del Concilio, Silvana Cantoni Salvetti, con la promotrice dell’iniziativa Mirella Opassi.

La divisa bianca nell’ambiente ospedaliero è frutto di una scelta ben precisa, perché il bianco è sinonimo di pulito e igiene. Tuttavia, quando lavorare in sanità significa lavorare con i pazienti pediatrici, la scelta del colore bianco non rappresenta una regola fissa. Una divisa colorata può aiutare gli operatori sanitari a trovare ‘un’intesa’ con i piccoli pazienti, soprattutto nel momento difficile in cui si deve spiegare ad un bambino come avverrà il trattamento.

La consegna ufficiale delle casacche è stata un’occasione importante per far conoscere alle socie Lions le attività del Centro di protonterapia, la struttura altamente specialistica per la cura dei tumori attraverso l’utilizzo di tecnologia sofisticata e innovativa. Guidate da tecnici e medici le socie hanno potuto visitare i diversi spazi del Centro e in particolare la camera di trattamento (gantry) e il ciclotrone (l’enorme sistema che trasporta e rilascia il fascio di protoni).