Momenti di tensione, oggi pomeriggio, al mercatino di Natale di Trento. Dopo gli attentati degli anni scorsi, in tutta Europa i mercatini di Natate vengono considerato obiettivi sensibili per eventuali attacchi terroristici, e quello di Trento non fa eccezione.



Oggi pomeriggio, la segnalazione di un cittadino pochi minuti prima delle 14.30 ha fatto scattare l’allarme. Tutta colpa di una valigia sospetta abbandonata, o dimenticata, sul retro del Torrione in piazza Fiera. Immediato l’intervento di due agenti di polizia, in quel momento in servizio in centro (foto e video di Gigi Zoppello).



Con grande freddezza, uno dei due agenti ha aperto la valigia e ne ha ispezionato l’interno per verificarne il contenuto.



Per fortuna tutto si è risolto con un falso allarme e gli agenti hanno rimosso la valigia che aveva destato non poco preoccupazione.



Tutto risolto per il meglio, dunque, ma per le forze dell’ordine continua un intenso monitoraggio della zona del centro e dell’area dei mercatini, affollata da moltissime persone soprattutto nel fine settimana.