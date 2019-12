I trentini, in macchina, vanno - si fa per dire- a tutto gas: con 36,1 km/h, è la regione con la velocità media più alta d’Italia, si utilizza l’automobile 276 giorni l’anno e si percorrono 46 km di media al giorno.Non solo: l’esperienza di guida in Trentino è tutto sommato considerata piacevole: «solo» 1 ora e 16 minuti al volante: seconda, a livello nazionale, per minor tempo trascorso in auto.



A Bolzano si tende a utilizzare l’auto meno giorni ma per percorrere tratte più lunghe (51 km al giorno, percorsi ben 500 km in più rispetto al 2017), mentre a Trento l’auto è utilizzata per più giorni, ma per tratte più brevi (45 km al giorno, percorsi oltre 300 km in meno rispetto al 2017). In Trentino-Alto Adige, infine, c’è poca vita notturna: siamo la penultima regione per km percorsi di notte (3,2%).



È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura.





«In Trentino-Alto Adige l’esperienza di guida è tra le più piacevoli d’Italia: è la seconda regione, dopo la Valle d’Aosta, per tempo al giorno passato in automobile, 1 ora e 16 minuti, ed è quella con la velocità media più alta del Paese, in aumento rispetto ai dati dell’anno scorso, dato che lascia ipotizzare un ulteriore miglioramento delle condizioni di guida» - commenta Enrico San Pietro, condirettore generale Assicurativo UnipolSai.



Secondo i dati, i trentini usano meno l’auto rispetto all’anno precedente: 2 giorni in meno di utilizzo (276) e 279 km in meno rispetto al 2017.



Rispetto ai dati dell’anno scorso, diminuisce anche il tempo alla guida durante la notte dei trentini, con il 3,1% dei km percorsi tra mezzanotte e le sei del mattino, confermando la scarsa abitudine alla guida notturna in regione. Una caratteristica tipica dei territori montani: il Trentino Alto Adige, infatti, è penultimo per km notturni, dietro solo alla Valle d’Aosta, rispetto a una media nazionale che si attesta al 4,30%.



Nel dettaglio, Bolzano segna il record con 51 km percorsi ogni giorno, 6 km in più rispetto all’anno passato, e ha una velocità media di 37,8 km/h, anche quest’ultima molto alta rispetto alla media italiana (29,5 km/h). Con soli 255 giorni di utilizzo (31 in meno rispetto alla media nazionale) a Bolzano si percorrono 13.012 km all’anno, 1.127 in più del resto d’Italia.



A Trento la macchina è usata per più giorni (281) rispetto a Bolzano, ma per distanze più brevi, in quanto si percorrono 12.612 km annui e si sta meno tempo al volante (1 ora e 15 minuti).