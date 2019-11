È stato scavato il 50% del Tunnel del Brennero. Dei 230 km previsti a opera completata ne sono stati realizzati 115 km. La Galleria di base del Brennero si compone da un sistema di gallerie, comprendente i due tunnel principali per il transito dei treni, i bypass che collegano le stesse, il cunicolo esplorativo e le fermate di emergenza oltre alle gallerie di accesso, logistiche e di servizio.

«Siamo arrivati al giro di boa di questa grande opera. Il lavoro che ci aspetta sarà ancora più sfidante, per questo saremo chiamati al massimo impegno per raggiungere l’obiettivo comune della realizzazione della Galleria di base del Brennero», sottolineano gli amministratori di Bbt Se, Gilberto Cardola e Martin Gradnitzer. Attualmente sono circa 1.900 persone che lavorano in Austria e in Italia.