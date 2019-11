Doppio intervento per il soccorso alpino sul gruppo del Carega per due incidenti distinti ma con una dinamica simile.



Il primo intervento si è reso necessario per soccorrere due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 108 e sono scivolati per circa 100 metri lungo un canalone di neve ghiacciata nella Val di Penez a valle del passo Pertica, a una quota di 1.600 metri circa.



L’allarme è scattato a mezzogiorno e il coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha calato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica. I due escursionisti sono stati quindi imbarcati a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale di Rovereto per gli accertamenti medici a seguito delle contusioni riportate nella caduta.



In contemporanea si è svolto un secondo intervento per soccorrere un escursionista dotato di ramponi, scivolato anch’esso lungo un canale di neve ghiacciata sotto la cima del Monte Zevola a sud del passo Pertica a una quota di 1.600 metri circa. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è partita stavolta dal gestore del rifugio Passo Pertica.



Anche in questo caso è intervenuto l’elicottero. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi. Dopo essere stato intubato, il paziente è stato portato a bordo con il verricello e trasportato con urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.



Poco prima delle 12 altro intervento per il soccorso di uno scialpinista che cadendo ha sbattuto violentemente la testa. L’uomo si trovava sulla pista Belvedere nella Folgarida e Marilleva Ski Area (ancora chiusa) insieme a un gruppo di altri sciatori.