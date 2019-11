Il maltempo ha dato una tregua al Trentino. Oggi è riapparso il sole dopo tanta pioggia e la Protezione civile ha comunicato la “Cessata allerta” (verde) su tutto il territorio provinciale e la revoca di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di Allerta ordinaria (gialla) emesso il 15 novembre scorso.



Si sono infatti attenuate, spiega la Protezione civile, le condizioni di criticità idrogeologica ordinaria comunicate con l’avviso di Allerta ordinaria e le previsioni per i prossimi giorni indicano prevalente assenza di precipitazioni, con ampi tratti soleggiati.



Solo per la giornata di mercoledì 27 novembre sono attese precipitazioni da deboli a moderate, per un totale di 10 - 30 millimetri nelle 24 ore, con quota neve attorno a 1600-1800 metri.