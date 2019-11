La pioggia non ha fermato gli oltre mille temerari che, sopra ogni aspettativa, si sono iscritti alla alla quinta edizione della corsa non competitiva di 5 km WIRun (Women in Run) Trento contro la violenza sulle donne, partita questa mattina sotto alle 10 dal parco delle Albere.

Il tempo da lupi dunque non è riuscito a guastare il bilancio della manifestazione che è comunque un successo perché, come dice la canzone, tutto sommato «basta un ombrello per riparare la testa».

Oggi quindi sono in tanti a correre o camminare insieme per sensibilizzare contro la violenza domestica e sulle donne e sostenere l’attività del Fondo «La violenza non è un destino?».

WIRun è infatti una manifestazione di vicinanza e un incoraggiamento a uscire dall’isolamento della violenza subita, rivolto alle tante donne che con i loro figli e figlie si trovano in condizioni di violenza fisica o psicologica o stanno faticosamente cercando di uscirne.

