Si avvicina la possibilità di attivare corsi universitari della Facoltà di medicina a Trento. La Giunta provinciale ha avviato infatti un confronto con i vertici dell’Università di Padova (Unipd) in vista dell’attivazione di un percorso di formazione in medicina nella città di Trento. Lo ha reso noto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, parlando di un tavolo tecnico di valutazione nato per risolvere il problema della carenza di personale medico in Trentino.

«Il confronto è ancora in fase iniziale, e l’esito non è scontato. Nondimeno assicuriamo una grande attenzione al tema, in quanto permetterebbe di far fronte alla carenza di medici sul nostro territorio», ha detto Fugatti.

Il percorso potrebbe essere attuato, secondo quanto riferito, con l’apertura di una sede distaccata di Unipd a Trento. Sarebbero resi così disponibili 60 posti per studenti a Trento.