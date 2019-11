Novembre 2019 è il secondo (per ora) più piovoso di sempre nelle analisi delle precipitazioni per Trento e Levico Terme. Lo spiega il climatologo Giampaolo Rizzonelli, di Meteotriveneto: «Siamo solo al giorno 19 del mese di novembre e se smettesse di piovere questo sarebbe il secondo mese di novembre più piovoso da quando abbiamo rilevazioni sia per Trento che per Levico Terme (1921)».

A Trento sono caduti (fino al primo pomeriggio del 19 novembre) 359,6 mm alla Stazione Meteo delle Laste di Meteotrentino (Provincia Autonoma di Trento).

Facciamo ora un passo indietro nel tempo per vedere quali sono stati i mesi di novembre più piovosi della storia per Trento (fonte Meteotrentino – Provincia Autonoma di Trento)

E’ piuttosto singolare vedere come su una serie di 99 anni di rilevazioni, tra i 10 mesi di novembre più piovosi ben 7 siano relativi agli anni duemila.

A Levico Terme sono caduti (fino al primo pomeriggio del 19 novembre) 377,2 mm alla Stazione Meteo di Meteotrentino (Provincia Autonoma di Trento), 375,3 alla Stazione Meteo del sito www.meteolevicoterme.it.

I giorni piovosi di novembre (per ora) sono stati 15 (per giorno piovoso si intende quello in cui cade almeno 1 mm di pioggia, 1 mm per metro quadrato equivale ad 1 litro). I valori normali di pioggia per il mese sarebbero pari a 115 mm (quindi per ora le precipitazioni di novembre 2019 sono state superiori del 228% ai valori normali).

Facciamo ora un passo indietro nel tempo per vedere quali sono stati i mesi di novembre più piovosi della storia (fonte Meteotrentino – Provincia Autonoma di Trento)

FONTE: Elaborazioni di Giampaolo Rizzonelli su dati forniti da Provincia Autonoma di Trento.