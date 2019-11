Un malore al lavoro, martedì scorso, mentre era regolarmente in ufficio come vice direttrice nella filiale di Aldeno della Cassa Rurale. Poi i giorni di lotta, fino alla morte, ieri. Se n’è andata così a 53 anni Serena Maistri, per gli amici, che erano tantissimi, semplicemente “Sere”.

Tantissimi trentini l’hanno conosciuta e apprezzata nelle filiali di Aldeno, di Villazzano, di Gardolo e di via don Sordo in San Pio X: era entrata in Cassa Rurale a 23 anni, sempre con ruoli di responsabilità, ma mai, per sua scelta, come direttrice. A tutti i clienti ha sempre saputo regalare un sorriso, in un approccio professionale ma molto umano.

Una donna estroversa e solare, sempre disponibile, sempre in prima fila per dare una mano agli altri. Dal 2000 era anche tesoriera nel Cral (Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori) e vice del presidente Betta, autentico braccio destro capace di accogliere con entusiasmo ogni iniziativa, sempre in nome del prossimo. Ma la sua grandissima passione sono stati i viaggi: durante i periodi di ferie non era capace di stare ferma e ha girato praticamente tutto il mondo, dal Medio Oriente al Sudamerica, spinta dalla sua curiosità e voglia di conoscere e imparare.