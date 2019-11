Oggi è una giornata critica per quanto riguarda il maltempo, con il Trentino ancora sotto la forte minaccia della pioggia, e l'Alto Adige nel quale decine di strade sono chiuse e ancora circa 112 mila persone sono senza corrente elettrica da tre giorni.

L'allarme - allerta gialla della Protezione Civile - deriva dal fatto che la situazione è da da monitorare tanto più che lunedì sera e martedì arriverà un'altra perturbazione con un nuovo carico di neve ed acqua.

Come scrive l'appassionato di metereologia e collaboratore dell'Adige Giacomo Poletti, "Per domenicai è prevista pioggia, con quota neve alta, il "grosso" durerà fino al primo pomeriggio di domani, smetterà del tutto entro sera.

Alcuni aspetti: 1. Sarà una sciroccata potente: FORTE VENTO da sud/est fino a domenica pomeriggio! Raffiche anche oltre i 70-80 km/h. 2. Lo scirocco porterà aria mite: la quota neve è in rialzo sul Trentino orientale, sui 1000/1200 m a ovest con quantità minori". E questo porta al pericolo di scioglimento rapido di grandi masse di neve cadute nei giorni scortsi, con piene di portata notevole. In linea di massima i bacini dell'Avisio e del Brenta saranno i più sollecitati. Fine delle piogge intense probabile per fortuna già nel pomeriggio. 3. Cadrà tanta pioggia: PICCHI DI 100 mm in 24 ore su Primiero e Valsugana, i massimi comunque cadranno su Veneto e Friuli" dove l'allerta è rossa in molte zone.

LEGGI ANCHE: LA SITUAZIONE ZONA PER ZONA

IL LENO FA PAURA, SI APRE LA DIGA

A causa del carico di precipitazioni, in Vallarsa si è deciso di aprire la diga di San Colombano: lo svaso sartà graduale, ma è meglio non avvicinarsi all'alveo del torrente: LEGGI LA NOTIZIA

LEGGI QUI L'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE:



FUGATTI PRESIEDE IL VERTICE DI PROTEZIONE CIVILE E VOLA IN ELICOTTERO IN SOPRALLUOGO

Ci informa un comunicato stampa della Giunta: "Dopo aver presieduto il vertice della Protezione civile a Trento, ieri pomeriggio, il presidente Maurizio Fugatti si è recato, nel primo pomeriggio, accompagnato dal dirigente generale, Gianfranco Cesarini Sforza e da Giancarlo Anderle dirigente del Servizio gestione strade, in visita ad alcune delle zone più colpite dal maltempo di ieri, al fine di visionare i lavori sulle strade e per lo sgombero degli alberi caduti. Prima in Val di Fassa, dove è stato incontrato l’ispettore dei Vigili del fuoco volontari Giancarlo Pederiva. Poi in Val di Non, a Fondo, dove si è fatto il punto dei danni con l’ispettore Corrado Asson ed il sindaco di Ruffrè-Mendola, Donato Seppi. Infine a Rumo, dove si è svolto l’incontro con l’ispettore Raffele Michelet e il sindaco Michela Noletti. Qui è stato fatto un sopralluogo aereo della zona, per verificare la situazione della strada per Bresimo, tutto’ora interrotta.

“Ringrazio gli uomini del sistema della Protezione civile del Trentino, i volontari, i tecnici e gli amministratori dei comuni per quanto stanno facendo – ha detto al termine il presidente Fugatti. Come sempre, in queste situazioni, dimostrano le loro capacità, la passione e la professionalità che mettono nel loro lavoro al servizio della comunità”.