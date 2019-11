La situazione in Trentino, preoccupa più per l’acqua che per la neve (che comunque ha creato problemi gravi).

Finora sul territorio trentino sono caduti mediamente 40 – 60 mm di precipitazione, i valori più elevati sono stati registrati sui settori orientali con valori di 70-90 mm e punte superiori a 160 in alta Vallarsa (Passo Pian delle Fugazze). Attualmente le precipitazioni sono ancora forti e diffuse con intensità medie di 5 - 10 mm/ora.

Lo comunica la Protezione civile del Trentino che ha aggiornato la situazione alle 15.30. Nelle prossime due o tre ore, sui settori occidentali, graduale attenuazione dei fenomeni attualmente in atto con quota neve mediamente attorno agli 800-1000 m con minimo locali anche fino a 3-500 m. Sui settori orientali le precipitazioni tenderanno invece ad essere più persistenti, con fasi localmente anche molto intense; la quota neve ora mediamente oltre i 1600 m tenderà ad abbassarsi anche fino a 900 m durante le fasi più intense specie sui settori nord-orientali.

Dal tardo pomeriggio probabile esaurimento dei fenomeni a cominciare da Ovest, quando sui settori orientali le precipitazioni potrebbero risultare ancora intense per poi esaurirsi ovunque nella tarda serata.

Domani, sabato, le precipitazioni saranno deboli e non persistenti, con intensificazione dalla serata. Tra sabato sera e domenica sera nuova intensificazione dei fenomeni con ulteriori 30-50 mm di precipitazione con quota neve attorno ai 1000 metri.

Lunedì precipitazioni assenti o deboli. Martedì nuova fase perturbata con precipitazioni moderate, nevose oltre i 1.200 metri circa.

Reticolo idrografico. Per quanto riguarda i corsi d’acqua principali i livelli idrometrici si mantengono sostanzialmente nella norma. Per il fiume Brenta è stato attivato il monitoraggio a seguito dell’aumento delle portate dovuto ad un’intensificazione delle precipitazioni nel settore orientale. A Pergine il lago di Caldonazzo è esondato sulla sponda del Lido. Ancora chiusa per pericolo valanghe la strada del Tonale da Vermiglio.

ALLARME RISCHIO VALANGHE. E' stato emesso alle ore 17 il nuovo bollettino valanghe, che per il Trentino e gran parte dell'Alto Adige riporta il rischio 4 (forte).

Dice il bollettino: «Con neve fresca e vento tempestoso, la situazione valanghiva è in alcuni punti critica. La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe per scivolamento di neve e valanghe di neve asciutta a lastroni. Si prevedono valanghe spontanee.

Sui pendii erbosi ripidi, sono previste numerose valanghe per scivolamento di neve di medie e anche parecchie di grandi dimensioni al di sotto dei 2500 m circa.

Inoltre sussiste un pronunciato pericolo di valanghe di neve a lastroni asciutti, specialmente al di sopra del limite del bosco. Sono previste molte valanghe di dimensioni medio-grandi. Queste ultime possono facilmente subire un distacco. I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno con l’altitudine. Con l’intensificarsi delle nevicate, nel corso della notte il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno, principalmente nelle regioni nord orientali.

Inoltre, in alcuni punti le valanghe asciutte possono anche subire un distacco negli strati basali del manto e, nel corso della notte, raggiungere dimensioni molto grandi a livello isolato. Ciò a tutte le esposizioni in alta montagna.

Al di fuori delle piste assicurate, la situazione valanghiva è critica».

Per quanto riguarda il manto nevoso, «situazione tipo st 6: neve fresca fredda a debole coesione e vento st 2: valanga per scivolamento di neve In molte regioni sinora sono caduti da 40 a 80 cm di neve, localmente anche di più. Sino al mattino cadranno in molte regioni da 30 a 50 cm di neve, soprattutto nelle regioni nord orientali. Il vento sarà da forte a tempestoso. Con neve fresca e vento tempestoso proveniente da sud a tutte le esposizioni si formeranno abbondanti accumuli di neve ventata.

Il manto nevoso è instabile a livello generale. In molti punti la neve fresca e quella ventata poggiano su strati soffici, soprattutto al di sopra del limite del bosco. Il manto di neve vecchia è instabile in alta montagna. Le valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati basali del manto.

Il manto nevoso è umido alle quote di bassa e media montagna. Tendenza: la situazione valanghiva è ancora critica. Forte, grado 4».

