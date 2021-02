Steward per far tenere le distanze, un aumento del numero delle casse, prenotazioni on line permesse solo se i posti sono disponibili.

Sono tante le misure anti-assembramento e per il rispetto del numero chiuso (il 30% della portata oraria massima del comprensorio sciistico) che le regole indicate dal Comitato tecnico scientifico impongono e che gli esercenti funiviari sono pronti ad applicare.

Se gli impiantisti sperano di poter riaprire da mercoledì prossimo, restano ancora incertezze e preoccupazioni negli operatori. E si attende poi la nascita del nuovo governo di Mario Draghi per capire cosa si deciderà in maniera definitiva sia sulle riaperture degli impianti, sia su quella tra le regioni.

Intanto, si preparano per accogliere flussi potenziali di nuovi clienti anche i ristoranti e i rifugi che si trovano sulle piste, con una forte attenzione alla sicurezza. «I protocolli per la ristorazione ci sono, ma raccomandiamo massima attenzione sui rifugi di montagna e ai ristoranti sulle piste: occorre adattarsi tutti nel gestire al meglio i flussi che potrebbero arrivare con la riapertura degli impianti, occorre evitare situazioni che ci facciano passare da una situazione di vantaggio a una situazione di difficoltà» spiega Marco Fontanari , presidente dei Ristoratori aderenti all'Unione commercio.

Anche Ruggero Ghezzi , al vertice del Consorzio Paganella Ski, chiarisce che servirà tanta prudenza e attenzione, anche da parte di chi arriverà sulle piste. «Posto che stiamo ancora attendendo il protocollo ufficiale e che speriamo ci sia il via libera con una risposta sulla mobilità delle regioni - sottolinea Ghezzi - se si parte ci siamo attrezzati con una 50ina di mini-biglietterie negli alberghi, dei totem esterni per scaricare la tessera per sciare con il qr code sul telefonino. La raccomandazione è che lo sciatore che viene a trovarci si senta responsabile, che sia distante dagli altri, tenga la mascherina e sia paziente quando deve attendere il suo turno». In Paganella opera anche la società Paganella 2001 presieduta da Eduino Gabrielli: «Noi come il Bondone e Folgaria siamo i più decisi a riaprire anche se potessero venire solo per i trentini perché il nostro il bacino di utenza è più vasto di altri». Convinto di aprire «tutte le piste» anche Giulio Misconel, presidente delle Funivie Alpe Cermis in val di Fiemme. «Apriamo il 19 tutti i rifugi e gli impianti e diamo un messaggio di totale sicurezza. La nostra volontà è di dire che il Cermis c'è, inutile fare i conti economici, indipendentemente dai ristori, è impensabile lasciare la montagna senza sci una stagione intera. Abbiamo un sistema per cui il numero chiuso sulle piste sarà garantito. Abbiamo le prenotazioni on line e abbiamo messo le casse esterne in più per evitare le code e i distributori automatici».

La situazione al Dolomiti Superski è simile, anche se qui la situazione sulla riapertura è complicata dal fatto che l'Alto Adige è in lockdown fino a fine mese. Sui 1.200 chilometri di piste, la metà circa non riaprirà la prossima settimana, perché si trova in territorio sudtirolese. Per poter prenotare senza sorprese, evitando di vedersi chiudere la pista, lo sciatore potrà vedere sul sito se nella zona in cui vuole andare ci sono ancora posti liberi nella giornata scelta.

Per il Trentino ieri in una riunione tra gli impiantisti dell'Anef, la Provincia e l'Azienda sanitaria si è confermato il criterio del 30% della portata oraria massima per stabilire il numero massimo di sciatori che possono essere presenti nel comprensorio sciistico relativo. «Sì - sottolinea Luca Guadagnini , presidente di Anef del Trentino - ma all'avvio ci sarà un numero inferiore al tetto massimo, vogliamo capire come funziona il sistema e per questo ci terremo con un margine di sicurezza, anche per capire come impatta sulla ristorazione».

Preoccupata per il futuro è Valeria Ghezzi , presidente nazionale di Anef: «Gli scenari sono ancora tutti aperti, se non apriranno le regioni, apriremo qualcosa ma solo per i primierotti. La riapertura non mi sembra scontata, visto l'andamento dei contagi. A chi dalla giunta trentina dice che non possiamo sbagliare, dico che che ce la metteremo tutta per non sbagliare, ma siamo umani. Vorrei che vorrei che la politica ci desse una mano, non che dica che non possiamo sbagliare e che ci metta una spada di Damocle sulla testa. Certo è giusto che sia inflessibile sul rispetto delle norme, ma in otto ore di lavoro con il pubblico una svista, lo sappiamo, può sempre starci».