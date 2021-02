Turismo trentino sull'orlo del disastro. Battaiola (Asat): «Non è da irresponsabili andare in vacanza»

Per il turismo trentino sono giorni decisivi, che segneranno o la ripresa della stagione o il disastro quasi completo.

Il 17 febbraio dovrebbe ripartire lo sci, ma la certezza non c'è e il via libera non sarebbe efficace senza la possibilità di spostamento tra regioni. La situazione è pesante e il presidente degli Albergatori, Battaiola, non ha dubbi: «Con piste aperte e spostamenti liberi il 60% degli albergatori sarebbe disposto ad aprire.

È chiaro che o si riesce a partire il 17 febbraio, oppure oltre diventa impensabile. Ormai il danno è fatto, dal punto di vista economico non si risolve nulla, però è importantissimo che passi il messaggio che non è da irresponsabili andare in vacanza». Vacanza che non vuole dire solo sci: la Sat ha avviato un confronto sulla sostenibilità ambientale della frequentazione della montagna.

