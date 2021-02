Mario Oss l'inossidabile: confermato alla guida delle Attività di servizio  di Confcommercio

Il presidente Mario Oss è stato riconfermato stamattina alla guida dell’Associazione Attività di servizio della provincia di Trento, aderente a Confcommercio Trentino.

«L’ultimo anno di carica - ha detto il presidente Mario Oss nella sua relazione - ci ha visti al centro di criticità inimmaginabili legate alla diffusione del Covid-19, ma al contempo ci ha obbligati ad assumerci tutte le responsabilità di vicinanza e assistenza nei confronti dei nostri associati, che mai come in questo lungo periodo hanno avuto necessità della nostra consulenza».

«In questa difficilissima situazione, l’Associazione che mi onoro di rappresentare ha assunto ancor più un ruolo rilevante, all’interno dell’Unione, diventando un affidabile e certo riferimento per gli associati in un contesto in cui le fonti normative e regolamentari si perdono nella cortina fumogena di una frenetica e, permettetemi il termine, schizofrenica produzione di leggi, decreti e ordinanze».

«Con l’Associazione Attività di Servizio - ha spiegato il presidente Oss - abbiamo cercato di offrire aiuto ai nostri associati in questo quinquennio attraverso un costante rapporto fatto di comunicazioni, e-mail, circolari e, non per ultimo, con il supporto telefonico e con il ricevimento in sede. Siamo stati aperti ad accogliere nuove idee sostenendole nel progetto imprenditoriale e creando sinergie tra le aziende».

Il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Attività di Servizio in carica per il quinquennio 2021 - 2025 è così composto:

Presidente

MARIO OSS

Vicepresidente

VALTER NICOLODI

Consiglieri

ORFEO DALLAGO, LUCIA ZANDONELLA MAIUCCO, GIORGIO LIBARDI, MARGHERITA FOLLADOR, VINCENZO CIRCOSTA, ANDREA PELLEGRINI, DAVIDE DEMARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti

MARCELLO CONDINI, GILBERTO MAGNANI, MICHELA BONAFINI

Collegio dei probiviri

ANTONIO GIACOMELLI, CLAUDIO RENSI, ZENO PERINELLI