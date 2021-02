Il lockdown fa bene al formaggio Asiago: +11% di vendite, piacciono il "vecchio" e "stravecchio"

È una crescita responsabile quella che il Consorzio Tutela Formaggio Asiago dichiara per l’anno 2020. La produzione complessiva di Asiago Dop, nei dodici mesi, ha risposto alle nuove esigenze e agli effetti della pandemia con un aumento complessivo dell’11%, premiato da un incremento dei consumi del +2,2% a volume e +3,4% a valore.

Il 2020 è stato un anno di grandi sfide per il comparto agroalimentare italiano, in cui si è assistito ad una sostanziale redistribuzione dei canali di consumo, a partire dall’arretramento della spesa per il fuori casa del -48% e dall’incremento del +7% dell’acquisto domestico. Allo stesso tempo, sono aumentate del 160% le vendite legate al delivery e del 39%, rispetto al 2019, quelle delle piattaforme di e-commerce. In questo scenario, il formaggio Asiago Dop ha offerto al mercato italiano una garanzia di presenza sulla quale il consumatore ha potuto contare.

Grazie agli sforzi messi in campo da tutti i soci, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha portato la produzione a 1.427.456 forme di Asiago Dop Fresco (+6% rispetto al 2019) e 306.241 forme di Asiago Dop Stagionato (+42% rispetto al 2019) così da essere ancor più vicino nei punti vendita del retail, nelle piattaforme online e negli esercizi specializzati.

Una scelta premiata dalla fiducia di quasi dieci milioni di famiglie, con un positivo sviluppo degli acquirenti del +2,2% rispetto al 2019 (dati GFK), una crescita delle vendite del +3,3% per l’Asiago Dop Fresco e del +25,5% per l’Asiago Dop Stagionato.

Proprio la valorizzazione delle più lunghe stagionature, sempre più apprezzate dai consumatori nelle tipologie Asiago Dop Stagionato mezzano (stagionatura 4-10 mesi), vecchio (da 10 a 15 mesi) e stravecchio (oltre i 15 mesi), è uno dei punti distintivi del nuovo disciplinare di produzione, che eleva la qualità del prodotto con requisiti sempre più stringenti.

«Abbiamo affrontato un 2020 difficile e ci siamo impegnati per rispondere con trasparenza e responsabilità alle aspettative dei consumatori. - afferma Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago - Nel 2021, anche grazie alle novità introdotte nel disciplinare di produzione, lavoreremo per cogliere le nuove prospettive di mercato valorizzando e tutelando gli aspetti distintivi della specialità veneta-trentina».