Chiude il giornale "Trentino", stamattina la comunicazione della società

Il giornale Trentino, storica testata della provincia che - precedentemente con il nome Alto Adige - era edito dal 1945, chiude. Lo ha comunicato con una lettera a tutti i dipendenti, una nota del Consiglio di Amministrazione.

“E’ l’effetto - riporta la nota dell'editore - della grave crisi in cui versa il comparto editoriale, in particolare quello della carta stampata, aggravata dal perdurare della pandemia Covid19 che non accenna a scemare”.

Quello di domani, sabato 15 gennaio, sarà l'ultimo numero in edicola.

Resterà però la versione digitale della testata, che si trova all’indirizzo www.giornaletrentino.it.

Riporta la nota: "La decisione, pensata a lungo e molto sofferta, è stata deliberata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della società. Negli ultimi anni sono stati presi tutti i provvedimenti possibili al fine di salvare la testata giornalistica:

a) riapertura delle sedi periferiche di Rovereto e Riva del Garda con conseguente inserimento di nuove forze redazionali.

b) Inserimento di nuovi prodotti editoriali di pregio.

c) Ricorso agli ammortizzatori sociali per il personale giornalistico e amministrativo/gestionale per il contenimento dei costi.

d) Sinergie interne al gruppo editoriale per massimizzare l’efficienza e contenere i costi di produzione, diretti e indiretti.

e) Intervento dei soci per il ripianamento delle perdite pregresse e successiva fusione societaria.

Purtroppo, nonostante tutto questo, il degrado degli indicatori economici ha raggiunto livelli tali da non consentire più la continuità delle edizioni di questa storica testata. A questa fondamentale ed inconfutabile motivazione di carattere economico/imprenditoriale si affianca, pur non determinante ai fini delle scelte, anche la contestazione politica a livello regionale e nazionale, sulla concentrazione regionale delle due testate l’Adige e Trentino in capo ad un solo editore. Esemplari i tentativi dell’allora Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Per ben 18 volte (!) l’azienda ha richiesto di avere un colloquio di chiarimento, alle quali non è mai seguita risposta positiva.

L’insieme di questi co-fattori ha fatto si che domani, sabato 16 gennaio 2021, il quotidiano Trentino, sia in edicola per l’ultima volta.

La società comunica che non ci saranno licenziamenti ma solo il ricorso agli ammortizzatori sociali per il personale giornalistico mentre il personale amministrativo/gestionale non subirà ulteriori provvedimenti rispetto a quanto già in atto. Alcune risorse giornalistiche saranno dirottate al web per il già citato ampliamento e rafforzamento di questo importante comparto.

L’azienda è consapevole delle ricadute sull’occupazione, sulla società e sull’economia locale basti pensare, oltre ai giornalisti che non avranno più il loro quotidiano da editare, ai distributori di giornali, alle edicole e, più in generale alla mancanza di una voce autorevole e autonoma nell’agorà dell’informazione.

Esprime quindi tutto il proprio rammarico per una decisione dolorosa ma non più procrastinabile e ringrazia tutti coloro, persone fisiche o giuridiche/istituzioni, che in questi anni si sono spesi per il bene della testata e per la democrazia dell’informazione: i giornalisti, i collaboratori e i fotografi della testata, il personale dipendente, i fedeli abbonati, gli affezionati frequentatori delle edicole, i clienti pubblicitari ed i fornitori in generale.

Un particolare ringraziamento nello specifico al Sottosegretario Andrea Martella per il supporto fornito al settore editoria in generale e nel periodo Covid in particolare anche se, purtroppo, non è stato sufficiente".

Il Trentino (ex Alto Adige) era edito in provincia dalla società Seta; fu poi acquisito dal Gruppo Editoriale L'Espresso-Repubblica, per passare tre anni fa sotto il controllo del gruppo editoriale Athesia di Bolzano.

La sede principale è a Trento in Via Sanseverino, ma ha redazioni anche a Rovereto e a Riva del Garda. L'organico è composto attualmente da 18 giornalisti.

Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, parla di “un colpo alla cuore per la città”.

«Da dopodomani il giornale Il Trentino non sarà più in edicola. La decisione presa stamattina dal consiglio d’amministrazione ci lascia sbalorditi sia per il modo brusco e repentino con cui è stata adottata, sia per la sua portata: la chiusura del Trentino infatti colpisce al cuore un pezzo di storia della nostra città, cancella un organo d’informazione fondato nel 1945 (con il nome Alto Adige) dal Comitato di liberazione nazionale, ci priva di una voce laica che ha saputo raccontare il territorio e che ha dato un contributo fondamentale al pluralismo dell’informazione.

Ma il nostro pensiero va soprattutto ai giornalisti che, in questi ultimi anni, hanno fatto vivere il giornale e hanno assicurato l’uscita nelle edicole tutti i giorni: impresa non sempre facile visto il progressivo assottigliarsi dell’organico dell’ultimo periodo.

Sono certo che il Gruppo Athesia saprà valorizzare la professionalità e l’esperienza dei redattori in forza al giornale, tenendo fede all’impegno – del resto ribadito in più occasioni - che la confluenza in un unico gruppo dei principali quotidiani regionali non sarebbe andata a scapito della salvaguardia dei livelli occupazionali. Siamo convinti che, qualsiasi sia la soluzione adottata dall’editore, nessun posto di lavoro debba andare perduto, nessuna famiglia debba essere messa in difficoltà, tanto più in questo periodo difficile. È questo l’unico comportamento che possiamo attenderci da un grande gruppo editoriale come Athesia che, solo due anni fa, festeggiava i suoi 130 anni di storia alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella presentandosi come garante del pluralismo dell’informazione» scrive Ianeselli.

Immediata anche la nota del Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Paccher: «Apprendo con sgomento la notizia della chiusura del quotidiano “Trentino”, un giornale che viene meno, rappresenta una grave perdita al pluralismo dell’informazione.

Il Trentino già Alto Adige è un quotidiano che ha aiutato a costruire la coscienza critica e la conoscenza territoriale, culturale e sociale di numerose generazioni attraverso una informazione precisa, puntuale e corretta.

Desidero ricordare l’importante servizio di informazione svolto a favore della nostra comunità durante i primi mesi della pandemia da Covid 19 laddove la stampa, ed il Trentino in modo particolare, ha svolto il delicato compito di comunicare e descrivere la pandemia.

Esprimo la mia vicinanza alla redazione del quotidiano ed al direttore Mantovan ribadendo come abbia sempre apprezzato l’indipendenza di giudizio che ha caratterizzato il loro lavoro».

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha inviato questa nota:

“La chiusura di una testata giornalistica rappresenta sempre una perdita per la comunità. Nel caso di una testata storica, che ha accompagnato la nascita della democrazia nel nostro Paese e quindi anche nella nostra regione, la perdita è ancora più dolorosa. Colpisce in questa vicenda la decisione assunta in maniera così repentina; le difficoltà che il mondo dell’informazione sta attraversando, in particolare quelle dei quotidiani, incalzati dalla concorrenza del digitale, ci erano ben note, ma la notizia della chiusura del Trentino ci ha presi comunque di sorpresa.

Interrogarsi sul perché di questi eventi è un compito che spetta non solo agli editori, ai giornalisti e alle altre figure che animano con la loro professionalità e il loro impegno la vita di una testata, ma che ci riguarda tutti, sia per le sue conseguenze occupazionali, sia perché il pluralismo dell’informazione è un indice di buona salute per la società nel suo complesso. Ci auguriamo che la proprietà del quotidiano si adoperi ora - come ha annunciato - per garantire un futuro dignitoso a tutte le persone coinvolte, a salvaguardia delle tante professionalità che, come abbiamo avuto modo di sperimentare anche noi politici e amministratori, hanno animato negli anni le pagine di questo storico quotidiano. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascun attore, rimarrà sempre e comunque un interlocutore attento, nell'interessa di tutta la comunità”.

Solidarietà con i colleghi delle redazioni interessate viene espressa anche dall’Ufficio stampa della Provincia, che nel suo lavoro quotidiano ha sempre avuto nel Trentino un interlocutore importante.