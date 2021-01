Assegnare le stanze di hotel e avere sempre pieno: ecco RoomTetris, l'algoritmo made in Trentino

Una volta gli hotel per cercare di occupare tutte le stanze puntavano esclusivamente sull’esperienza, la concentrazione e l’abilità umane. Poi sono arrivate le prenotazioni online, che hanno velocizzato la procedura di raccolta delle prenotazioni ma che non hanno risolto il rischio di rifiutare periodi di permanenza lunga a causa di camere bloccate da soggiorni brevi registrati in precedenza.

Per evitare l’overbooking (il fatto di ricevere prenotazioni che non si riescono a collocare nell’agenda) in alcuni casi i canali di vendita online vengono bloccati prima che si raggiunga il tutto esaurito. La soluzione trovata ora dall’Università di Trento potrebbe cambiare la vita degli hotel con un aumento delle stanze occupate e, quindi, del reddito di chi lo gestisce. Per un albergo medio italiano (50 stanze) si stima un aumento annuo di fatturato tra il 5 e il 10%. A trovare la maniera più compatta per combinare domanda e offerta è l’algoritmo RoomTetris, che prende il nome dal gioco informatico a cui è ispirato, il Tetris.

Il software è stato sviluppato dal Lion Laboratory (Learning and Intelligent OptimizatioN) del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’ateneo di Trento. Il team di ricerca, guidato da Roberto Battiti e Mauro Brunato, ha collaborato con la startup locale Ciaomanager srl di Filippo Battiti che ha fornito la conoscenza sul campo della quotidianità della gestione alberghiera. Dopo la richiesta di brevetto, la tecnica è stata oggetto nelle scorse settimane anche di un articolo sulla rivista internazionale di settore “Journal of Hospitality and Tourism Technology” (”RoomTetris: an optimal procedure for committing rooms to reservations in hotels”).

«È un metodo innovativo rivoluzionario per gestire l’allocazione degli ospiti nelle stanze di albergo» commenta Roberto Battiti. «Abbiamo fatto la scoperta inaspettata e sorprendente di un algoritmo ottimale per assegnare gli ospiti alle stanze: non si può fare meglio e c’è un teorema matematico che lo dimostra».

RoomTetris, insomma, trova la soluzione migliore, la combinazione ideale tra richiesta e offerta, ottimizza l’occupazione delle stanze. Un gioco di incastri che a nessuna mente umana, nonostante esperienza e abilità, potrebbe riuscire meglio con la serietà e il rigore scientifico di una dimostrazione matematica. In Battiti l’orgoglio del ricercatore si unisce alla soddisfazione per aver acceso un barlume di speranza a un settore fiaccato, più di altri, dalle pesanti ripercussioni della pandemia sul turismo.