Il Bitcoin continua a crescere: superato il cambio di 23 mila dollari della "moneta virtuale"

Il Bitcoin continua a correre. La criptovaluta sale del 9% e tocca il record di 23.256,92 dollari per la prima volta nei suoi 11 anni di vita, proseguendo in un rally furioso che l’ha portato a raddoppiare il suo valore da settembre e guadagnare oltre 184% dall’inizio dell’anno.

Il superamento della soglia psicologica dei 20.000 dollari è un’iniezione di fiducia per la criptovaluta che, dopo anni trascorsi ai margini del mercato, ora è presa seriamente in considerazione dagli investitori istituzionali.

Molti rinomati nomi della finanza hanno infatti pubblicamente dichiarato di aver scommesso sulla valuta digitale: dai famosi manager di hedge fund Paul Tudor e Stanley Druckenmiller alla Square di Jack Dorsey, passando per MassMutual e MicroStrategy. Il nuovo record del Bitcoin segue l’uscita allo scoperto della società inglese Ruffer Investment Management, che ha annunciato di avere in portafoglio 744 milioni di Bitcoin.

Ma la volata che va avanti da mesi della criptovaluta è legata soprattutto alla Fed che, indicando che lascerà correre l’inflazione, ha innescato fra gli investitori una corsa a cercare asset alternativi che possano metterli al riparo dai rischi. A guardare al Bitcoin con interesse sono anche gli operatori sui mercati di scambi tradizionali, che puntano a introdurre prodotti legati alle criptovalute per attirare gli investitori istituzionali. Il gigante CME sta infatti lanciando contratti future legati a ether, la seconda maggiore criptovaluta dopo il Bitcoin. Ether dall’inizio dell’anno è cresciuta molto più della sua sorella maggiore, guadagnando quasi il 360% e confermando l’euforia sul mercato delle criptovalute. Anche Cboe Global Markets sta valutando un nuovo affondo nelle valute digitali dopo che il suo primo sforzo, con contratti future legati al Bictoin e lanciati lo scorso anno, non ha avuto un grande successo.

.