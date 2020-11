La Provincia di Trento ha rifinanziato il fondo partecipativo gestito da Promocoop Trentina spa con 20 milioni, ai quali si aggiungeranno 21 milioni messi a disposizione dalle società del sistema cooperativo trentino. Tra qualche settimana - informa la Federazione trentina della cooperazione - uscirà il bando dedicato alle cooperative per richiedere l’accesso alle risorse del fondo, che elargirà prestiti da 3, 5 o 7 anni a capitale misto (49% pubblico e 51% privato) per sostenere investimenti innovativi, il ricorso a nuove tecnologie, promuovere l’aggregazione fra imprese e rafforzarne la situazione finanziaria.

Accanto al progetto, le cooperative dovranno presentare un piano industriale e una valutazione economico-finanziaria, per consentire di misurare gli effetti dell’investimento sulla reddittività e il suo impatto finanziario e patrimoniale sul bilancio. Promocoop, Ente gestore del Fondo, raccoglierà le domande che saranno poi valutate dal Consiglio di amministrazione. Il limite finanziario per ogni intervento è di 400.000 euro per le cooperative sociali e di 1,5 milioni di euro per le altre. Per le grandi imprese raggiunge invece i 10 milioni di euro. I tassi minimi di remunerazione sono tra l’1,2, 1,5% e l’1,7%, in ragione della durata degli interventi di 3, 5, 7 anni.