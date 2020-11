La startup FemtoRays alla Manifattura: dispositivi di diagnosi con microchip

FemtoRays, startup innovativa insediata in Polo Meccatronica a Rovereto, ha firmato un accordo di «matching fund» con Trentino Sviluppo per cui la società di sistema della Provincia di Trento entra in equity nella startup con un finanziamento di 200.000 euro. I fondi sosterranno lo sviluppo di un dispositivo per la diagnosi in vitro, capace di individuare la presenza di piccolissime concentrazioni di una molecola target (ad esempio virus o bio-marker tumorali) in minime quantità di fluidi biologici (saliva, urina, sangue) molto rapidamente e senza richiedere la presenza di un operatore specializzato.

La tecnologia, che l’azienda sta sviluppando in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, è basata su di una tecnologia che fa passare la luce di un laser in un microchip al silicio ed analizza il minuscolo cambiamento del «colore» della luce che si verifica quando la particella target si deposita sulla superficie del chip.