La prima ondata dell'emergenza sanitaria è costata quasi 280 milioni di euro al comparto turistico trentino, tra fatturato diretto e indotto. Con 7.000 contratti di lavoro saltati.

E il timore è che questa seconda ondata - con la stagione invernale decisamente in forse nella sua interezza - possa avere effetti ancora più pesanti per uno dei pilastri dell'economia provinciale.

L'allarme è arrivato ieri dall'assemblea annuale dell'Asat, l'Associazione delle imprese turistiche della provincia, tenutasi in videoconferenza per rispetto delle norme anti-pandemia: più di 200 gli associati che si sono collegati. In linea anche Fugatti e Failoni.

Gli albergatori trentini hanno lanciato un vero e proprio appello alla Provincia e al Governo: servono aiuti a fondo perduto nell'immediato - per mantenere in vita tante realtà del settore la cui sopravvivenza e o sarà serimamente a rischio - e, per il futuro, interventi che rendano il Trentino un ambiente maggiormente favorevole a chi fa impresa, e in particolare nel settore ricettivo.

«Siamo di fronte a una vera e propria catastrofe - ha tagliato corto il presidente dell'Asat Giovanni Battaiola - con il turismo che è inevitabilmente tra i settori più colpiti. Non ci si sposta, o perché non lo si può fare o perché non lo si fa per paura. A parlare sono i numeri: nel mese di marzo abbiamo rilevato un meno 81,2% di arrivi e un meno 79,2% di presenze; nel mese di aprile meno 99,6% negli arrivi e meno 97,2% nelle presenze, con un crollo sia di stranieri che di italiani. Analoga sorte è toccata alle attività della ristorazione e dei pubblici esercizi in generale, con il confronto 2019-2020 che parla di un tasso di occupazione delle camere passato dal 61% al 23% in marzo e dal 47% al 7% in aprile».

L'estate è andata meglio, ma non troppo: «La stagione è stata segnata da un calo del 30,4% di arrivi e del 33,1% delle presenze. Anche in questo caso sono i turisti stranieri che pesano di più nel determinare il dato negativo. Il comparto alberghiero vede mancare rispetto alla stagione estiva del 2019 quasi 90 milioni di euro di fatturato. I consumi indotti (commercio e pubblici esercizi) che vengono a mancare sono oltre 172 milioni di euro. Complessivamente il comparto turistico vede minori ricavi per quasi 280 milioni di euro. Anche nella stagione estiva sono i laghi e le città a soffrire maggiormente con un calo percentuale di oltre il 40%. Il calo delle presenze negli hotel del Trentino durante il periodo marzo-agosto è di oltre il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un ultimo dato. Tra marzo e luglio sono stati stipulati oltre 7.000 contratti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo del 2019».

E ora? Il futuro resta fosco: l'assessore Failoni ha annunciato finanziamenti per l'innevamento, ma che ci possa essere una stagione sciistica è obiettivamente tutto da vedere. «Ci è richiesto - ha proseguito Battaiola - un ulteriore e pesante sacrificio, nella speranza che, come ci è stato detto dalle autorità sanitarie e politiche trentine e nazionali, questo possa servire a rallentare la diffusione del virus. Tutto questo dovrebbe consentire condizioni sanitarie migliori ed evitare un nuovo lockdown nel periodo natalizio. Purtroppo, è notizia di oggi, di un possibile nuovo lockdown nazionale. Non abbiamo, quindi, molti motivi di consolarci e di tirare sospiri di sollievo, anche se la fiducia e la voglia di combattere e di resistere non ci manca».

Per salvare il turismo e - di riflesso - una bella fetta dell'economia trentina ervono dunque contromisure efficaci: l'Asat chiede alla politica provinciale e nazionale contributi a fondo perduto, la conferma del contributo alle aziende d'integrazione salariale per l'assunzione dei lavoratori, l'esenzione dall'Imis anche per l'anno 2021, una politica creditizia che garantisca liquidità alle imprese, le risorse per una politica sanitaria che sia di garanzia per lavoratori e clienti, l'applicazione dell'ecobonus al 110% e l'istituzione dell'iper-ammortamento anche per il settore alberghiero «al fine di favorirne la riqualificazione attraverso investimenti importanti».

E per il futuro? Asat chiede alla Provincia «una strategia lungimirante per rafforzare in generale il tessuto produttivo del Trentino attraverso la programmazione di investimenti e progetti qualificati ed efficaci. Ad esempio riqualificando e ammodernando il sistema turistico ricettivo, anche e soprattutto in un'ottica di sostenibilità ambientale. Puntando su una mobilità integrata, sostenibile, interconnessa e cadenzata. Promuovendo reti d'imprese con apporto di capitali e management innovativi.

L'idea è poi quella di puntare anche al sostegno dei risparmiatori, attraverso - ha spiegato Battaiola - la creazione di «bond di lungo periodo per finanziare programmi di investimento nel settore alberghiero».