Entra nella fase conclusiva la procedura di selezione voluta dall’assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia di Trento per la realizzazione di una piattaforma tecnologica finalizzata allo sviluppo del commercio elettronico in Trentino. Alla prima fase hanno partecipato quattro cordate di aziende. Ora si entra nella fase due che vede la presentazione del progetto di trasferimento tecnologico.

I partecipanti che hanno superato con successo la fase uno hanno tempo fino al 28 dicembre per inviare il loro progetto di trasferimento tecnologico. Ulteriori informazioni sulla procedura e la modulistica saranno disponibili a breve sul sito ripartitrentino.provincia.tn.it

«Il progetto - sottolinea l’assessore Achille Spinelli - nasce per sostenere il commercio di prossimità e offrire uno strumento competitivo alle nostre aziende, affinché esse possano integrare le loro attività online e riposizionarsi sul mercato.

Il Coronavirus ha certamente cambiato le nostre abitudini d’acquisto, spingendoci ad usare molto spesso la modalità elettronica. Dobbiamo quindi saper cogliere questa opportunità per innovare e accrescere la competitività delle imprese trentine».

L'iniziativa voluta fortemente da Spinelli (che a maggio dichiarava "Potrebbe essere pronta per fiune anno") è vista con favore dalle categorie, ed appoggiata dal presidente Gianni Bort. Dubbi però vengono da altri settori del commercio, in quanto l'idea di un portale elettronico potrebbe portare via clienti ai piccoli negozi - soprattutto di periferia - che non sono in grado di attrezzarsi con la logistica elettronica.