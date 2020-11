Sindacati dei commessi: "Fateci chiudere la domenica, già i clienti non rispettano le norme"

I segretari dei sindacati trentini Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti di adottare misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale.

Intervenendo con una nota congiunta, gli esponenti sindacali si dicono contrari alla scelta della Provincia di adeguarsi alle misure dell’ultimo Dpcm, che prevede, per i territori in zona gialla come il Trentino, la possibilità di tenere alzate le serrande di negozi e supermercati anche la domenica e i festivi.

«Su questo aspetto avremmo voluto dal presidente Fugatti un pò di coerenza per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, che già dal lunedì al sabato, soprattutto nei supermercati, devono fronteggiare situazioni anche al limite delle norme», affermano Paola Bassetti, Lamberto Avanzo e Walter Largher, rilevando come diversi clienti non rispettino il distanziamento e usino in modo scorretto la mascherina.