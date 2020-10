Il consiglio dei ministri ha varato oggi pomeriggio il decreto per i ristori alle categorie colpite dalle chiusure covid: 32 articoli, pacchetto da 6,8 miliardi.

Rimborsi al 150% per i ristoranti, 200% a bar e pasticcerie e 400% alle discoteche.

Finanziamento per consentire ai medici di base di effettuare i tamponi (costeranno 18 euro); stop ai pignoramenti fino a fine anno; servizio nazionale per il contact tracing; altre 6 settimane di Cig, stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio 2021; credito d’imposta sugli affitti per i commercianti costretti a chiudere e stop alla seconda rata Imu.

Conte alle categorie: il governo si assume le responsabilità, ma se non marciamo insieme rischiamo di aggravare la situazione.

Censis-Confimprese: un lockdown a Natale brucerebbe 25 miliardi.

LA BOZZA DEL DL RISTORI

- 32 articoli, fondi tamponi medici base - È di 32 articoli la bozza del decreto ristori sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure spunta anche un finanziamento da 30 milioni di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire "tamponi antigenici rapidi".

- Tetto a 150mila euro, non a chi ha già chiuso - Il nuovo contributo a fondo perduto andrà "a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive", senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni) e avrà un tetto massimo di 150mila euro. Lo prevede la bozza del decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri. Nel testo si precisa che chi non ha chiesto il contributo a fondo perduto nell'edizione prevista con il decreto Rilancio dovrà fare apposita domanda: saranno esclusi dal ristoro "i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre" o quelli che hanno già cessato l'attività prima di questa data. L'Agenzia delle entrare riaprirà l'apposito canale web per consentire di presentare le nuove istanze e calcolare il contributo, sulla base degli stessi parametri utilizzati per chi lo aveva già ricevuto in precedenza (cioè una percentuale sul calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019). Le quote saranno "differenziate per settore economico" individuato in base ai codici Ateco. Per chi ha già ricevuto il contributo in estate il ristoro sarà "corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo".

- A novembre 800 euro a precari settore sport - "Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche". E' quanto prevede l'articolo 16 dell bozza del decreto ristori. L'articolo 3, inoltre, istituisce il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche" penalizzate.

Per tutte le imprese "abbiamo garantito altre 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo.

- Elezioni 22/11 Comuni rinviate anno prossimo - "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono contestualmente al turno ordinario di elezioni comunali del primo semestre 2021, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale". E' quanto prevede la bozza del dl ristori.

- Voucher biglietti spettacoli fino 31/01 - Rimborso con voucher anche per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino a gennaio 2021 e saltati per le nuove restrizioni anti-Covid. Lo prevede la bozza del decreto Ristori che estende le misure già previste durante la prima fase dell'emergenza. La misura vale quindi anche per "i titoli acquistati dal 1 al 24 ottobre non fruiti" finora e "non fruibili fino al 31 gennaio 2021".

- Stop pignoramenti immobili fino 31/12 - Stop ai pignoramenti immobiliari fino alla fine dell'anno. Lo prevede la bozza del decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri.

- Fondo 400 mln a fiere internazionali cancellate - Un fondo da 400 milioni di euro per le fiere internazionali cancellate per la pandemia. E' quanto prevede l'articolo 7 della bozza del dl ristori. Le risorse aggiuntive vanno ad incrementare il cosiddetto "fondo 394 Simest", dedicato ai finanziamenti agevolati. "La disposizione prevede, ai commi 1 e 2, il rifinanziamento del "fondo 394" e del fondo istituito dall'art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 e volto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "fondo 394"", si legge nella relazione tecnica del testo dell'articolo.

- Altri 400 mln a guide e agenzie di viaggio - Arrivano altri 400 milioni per il sostegno agli operatori turistici, dalle agenzie di viaggio e i tour operator alle guide e gli accompagnatori turistici. Lo prevede la bozza del decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri. Altri 100 milioni andranno al Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali: le risorse aggiuntive andranno in particolare al ristoro delle perdite subite dal settore relative alla organizzazione di fiere e congressi.

Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio", ha scritto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo l'ok al decreto Ristori. Per le aziende interessate dal Dpcm è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre, fa sapere la ministra. Nel decreto Ristori "abbiamo previsto un'indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) nonché gli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera, tra quelle categorie a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici più grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti privi di ogni sostegno". Inoltre, aggiunge Catalfo, nel decreto sono previste "due nuove mensilità di Reddito di emergenza" per i "molti cittadini economicamente fragili e famiglie svantaggiate" che "stanno pagando un duro prezzo".

LA SPESA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Un’eterna rincorsa. Con un fuoco di fila di cinque provvedimenti, sei includendo il Dl Liquidità, in soli otto mesi. Dispiegando la cifra record di 170 miliardi di euro tra 2020 e 2021, il 10% del Pil, per proteggere le imprese e puntellare un’economia messa in ginocchio dal Covid. Ma con imprese, commercio, artigianato, ma anche partite Iva e dipendenti, per non parlare del sommerso, che comunque fronteggiano una crisi senza precedenti. Sollevando i timori di fallimenti di massa e alzando le barricate di fronte al coprifuoco con la chiusura alle 18, e all’ipotesi di nuovi lockdown.

È il quadro a cui si arriva mettendo insieme quanto fatto finora dall’esecutivo per le imprese e per il lavoro, con l’ultimo decreto per i ristori che mette in campo una nuova tranche di indennizzi a fondo per circa 350.000 imprese, dopo aver aiutato con il primo ristoro in estate circa 2,381 milioni di attività, per un valore complessivo di circa 6,5 miliardi.

Non è l’unico provvedimento rivolto, oltre che al lavoro, alle imprese (l’altra partita di spesa principale sono scuola e sanità, con ordini di grandezza di gran lunga inferiori). Si parte dal Dl Cura Italia dello scorso marzo, agli esordi della pandemia, con 20 miliardi fra mutui e prestiti sospesi, fondo di garanzia per le pmi, incentivi e crediti d’imposta. Si passa dal Decreto Rilancio di maggio: 55 miliardi, fra questi, oltre sei di fondo perduto, quattro per cancellare saldo e acconto Irap, altri quattro per rafforzare il Fondo di garanzia per le pmi, oltre a riduzioni di bollette, affitti commerciali, esoneri dalle tasse per l’occupazione del suolo pubblico. Fino ad arrivare ai 25 miliardi del Dl agosto. Che - fra Fondo di garanzia, rafforzamento patrimoniale, crediti d’imposta sulle locazioni commerciali, esonero della Tosap, proroga delle moratorie sui prestiti - ha portato a 100 miliardi il totale degli interventi alla fine della scorsa estate. E, infine, il Governo corre ai ripari dopo le nuove misure di contenimento della pandemia con il decreto ristori, rivolto alle imprese direttamente colpite: dalle discoteche ai ristoranti, dagli stadi agli alberghi, dalle gelaterie ai villaggi turistici.

Per il 2021, nelle stime del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri «il governo mobilita circa 70 miliardi di risorse per la ripresa» tra quelle già stanziate con i decreti durante l’emergenza e quelle della manovra».

Una potenza di fuoco il cui totale supera i 170 miliardi, appunto. CI sono misure per la sanità, il sociale, il lavoro: come la cassa integrazione (e le indennità per autonomi e partite iva), disconosciuta da alcuni come misura a favore delle imprese, ma di fatto un alleggerimento degli oneri anche per il datore: con 12 milioni di domande accolte, oltre a 8 milioni anticipate dalla aziende e conguagliate dall’Inps: ne hanno beneficiato 3,455 milioni di lavoratori, poco più di 17.000 sono ancora in attesa. E poi, altro terreno di disaccordo fra il Governo e le imprese, quegli 88 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato (ormai prossimi a superare i 100 miliardi a novembre): frutto del Dl liquidità di aprile, non incluso nel conteggio totale.

Cifre monstre, ma che al pari delle misure di contenimento del virus, paiono non essere mai sufficienti: in fin dei conti, nessun decreto potrà mai sostituirsi al fatturato di milioni di imprese.