Ci sono aziende innovano e investono, nononstante il Covid. Due esempi in Trentino sono la Menz & Gasser di Novaledo e la Zf Padova per la propria unità locale a Arco. Ciascuna ha presentato un progetto di ricerca che ha ricevuto l’ok dalla Provincia e il relativo finanziamento. In totale, saranno investiti circa 2 milioni di euro privati e altri 1,5 milioni pubblici per sostenere due imprese che si impegnano ad assumere entro 4 anni circa 50 nuovi addetti.



In particolare, la Menz&Gasser ha presentato domanda di agevolazione per la realizzazione del progetto di ricerca applicata denominato “Nano Sensor Food” con una spesa ammessa di 2.183.849,86 euro, cui corrisponde un contributo di 1.127.064,19 euro. L’impegno occupazionale: passare da 270 addetti del 2020 a 310 addetti nel 2024 e ad acquistare nel quadriennio 2020-2023 beni e servizi da fornitori locali per almeno 28 milioni di euro. Il mancato rispetto del presente impegno comporterà la revoca di 50 euro ogni 1.000 euro di differenza tra l’importo di acquisti di beni e servizi indicato nell’impegno e quello effettivamente raggiunto.



La Zf Padova srl, che ha la sede operativa a Arco, ha presentato il progetto di ricerca New control platform con un investimento di 1,5 milioni di euro, per 578.000 euro coperto da contributi provinciali. In questo caso l’impegno occupazionale è quello di passare da 74 persone nel 2020 a 83 nel 2024. E di acquistare beni e servizi da fornitori locali per 400.000 euro all’anno.