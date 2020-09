Trentingrana, consorzio dei formaggi trentini, annuncia la commercializzazione unitaria di tutti i prodotti (grana, burro e formaggi tradizionali) in vigore dal primo gennaio, e a breve la decisione sulla concentrazione del confezionamento in un unico stabilimento. Il tutto nell’ambito dell’operazione «Rinascimento Trentingrana» che prevede uno stagionato a 30 mesi e nuove confezioni per i formaggi.

Ogni linea ha il suo colore: oro e nero sono i colori della confezione del nuovo Trentingrana 30 mesi e delle eccellenze della Linea Tradizionali, arancione per identificare le referenze Trentingrana provenienti da forme con stagionatura 18/24 mesi, il best seller della gamma. Oggi si presenta con una nuova veste e una nuova definizione: «Trentingrana Premium Quality».

L’unificazione dell’offerta (che significa unica struttura commerciale e unica fatturazione) è preludio alla concentrazione in un unico stabilimento del confezionamento dei formaggi, attualmente divisi tra i due siti produttivi di Spini e Segno.

La decisione sulla scelta dello stabilimento unico di confezionamento sarà presa a breve, precisa la Federazione trentina della cooperazione.