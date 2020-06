Il classico coniglio tirato fuori dal cilindro arriverà in via Segantini, sede di Federcoop, da via Innsbruck, sede del Sait. Sarà Roberto Simoni , alla guida del Consorzio del consumo della cooperazione trentina dal 21 giugno 2019, il candidato presidente su cui i 23 "saggi" hanno trovato la quadra. L'attuale presidente del Sait sarà proposto per la presidenza della Federazione trentina della cooperazione all'assemblea del 31 luglio.

La sorpresa è stata "buttata lì", come si dice in questi casi, nel pomeriggio dell'altro ieri, e i suggeritori di peso del suo nome sono Diego Schelfi , che al sesto piano di via Segantini ha regnato per dodici anni, e Giorgio Fracalossi , il presidente di Cassa Centrale Banca e della Cassa di Trento che a Schelfi subentrò per un breve interregno, prima di essere costretto a lasciare per dedicarsi al credito. Era necessario uscire dallo stallo.