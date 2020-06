Nuovi vertici, nel segno della continuità, per il gruppo Athesia, editore del nostro giornale.

Oggi si è svolta a Merano la 18ª assemblea ordinaria degli azionisti di Athesia S.p.A., che ha eletto il nuovo Comitato Consultivo, il Consiglio d’Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, che resteranno in carica per i prossimi tre .

Il Comitato Consultivo è così composto: On. Michl Ebner, dott.ssa Christine von Stefenelli, dott. Toni Ebner, Sr. Reginalda Tschurtschenthaler, mag. Christoph Schiemer, Rev. Alois Müller, Gertrud Oberrauch Kucera, dott. Klaus Kemenater, Decano Rev. dott. Alexander Raich, Rev. mag. Toni Fiung e dott. Leo Andergassen.

Nel Consiglio di Amministrazione sono stati eletti l’On. Michl Ebner, Avv. Christine Mayr, dott. Toni Ebner, dott. Anton Pichler e dott. Johann Rieper.

Il Collegio dei Sindaciè composto dal Dott. Peter Gliera, Presidente, Avv. Hans Jürgen Köllensperger e Rag. Norbert Clementi.

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione l’On. Michl Ebner è stato eletto Presidente e l’Avv. Christine Mayr Vice Presidente di AthesiaS.p.A.

Il cda ha ringraziato per il loro costante impegno dedicato al bene del Gruppo Athesia i membri che hanno lasciato i loro incarichi, in modo particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rev. Alois Müller, e il Presidente del Comitato Consultivo, Canonico Onorario Rev. Johannes Noisternigg: «Esprimeremo la nostra gratitudine a loro e a tutti i membri che hanno lasciato gli incarichi prossimamente nei rispettivi organi. Auguriamo inoltre ai nuovi membri ogni successo per il loro lavoro».

L’assemblea degli azionisti, vista la difficile situazione a causa della crisi Covid-19, ha deciso di non distribuire utili – eccezion fatta per quelli previsti tassativamente dallo Statuto per gli azionisti con privilegio. Gli utili dell’anno 2019 sono stati destinati a riserva.