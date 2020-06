L’Assemblea sociale della cooperativa Dao ha approvato venerdì 12 giugno il bilancio 2019 e ha dato il via a una riorganizzazione della cooperativa.

Quanto riporta una nota, il bilancio si è chiuso in positivo, sia per l’andamento del fatturato, sia per la redditività. Il fatturato ha raggiunto i 248 milioni di euro, il fatturato consolidato è stato di 271 milioni (+6,4% rispetto al 2018), mentre il fatturato della rete associata è stato di circa 470 milioni. I dipendenti diretti del gruppo DAO al 31 dicembre erano circa 450 (ad oggi, il dato è di 540).

L’utile di gruppo passa da 11,5 milioni a 13,5 milioni di euro circa (di cui 2,2 attribuibili alla capogruppo). Il livello raggiunto dai premi, ristorni e incentivi agli associati immediatamente disponibili hanno raggiunto i 19,6 milioni di euro (+8,25% circa).

Dopo l’addio di Ivan Odorizzi (a sinistra nella foto), uomo simbolo della storia Dao, l’assemblea ha nominato come previsto Ezio Gobbi (a destra nella foto) amministratore del gruppo. Gobbi è stato poi nominato presidente della cooperativa nel Consiglio di amministrazione tenutosi lunedì 15 giugno. La direzione generale è stata affidata ad Alessandro Penasa, la direzione operativa a Nicola Webber.