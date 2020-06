«Sull’Ecobonus il Trentino è pronto a partire». Lo ha ribadito il vice presidente e assessore all’urbanistica e ambiente della Provincia di Trento, Mario Tonina, oggi pomeriggio nel corso di una videoconferenza a cui hanno preso parte dirigenti e tecnici provinciali del settore, assieme allo staff del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

L’Ecobonus, introdotto nel Decreto Rilancio, prevede detrazioni fiscali per le spese sostenute in edilizia residenziale per interventi di efficientamento energetico. «Il Trentino parte avvantaggiato, avendo percorso già in passato questa strada ed avendo quindi accumulato esperienze significative nel campo del “green building”», ha sottolineato Tonina.

«È un’iniziativa molto importante - ha aggiunto - sia per il suo impatto economico e occupazionale, dal momento che favorisce le ditte locali che operano in questo settore strategico dell’edilizia, sia perché va nella direzione della sostenibilità e del risparmio energetico, su cui già ci stavamo muovendo. Il Trentino quindi ci crede molto e offre la sua disponibilità a fare da laboratorio e apripista. In attesa della conclusione dell’iter legislativo alle Camere, proseguiremo nei prossimi giorni gli incontri con gli istituti di credito e l’edilizia cooperativa, che saranno partners importanti della partita».