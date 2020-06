Marco Segatta è stato confermato alla presidenza dell'Associazione artigiani del Trentino.

Segatta, unico candidato alla carica di presidente, per i prossimi quattro anni resterà ai vertici dell'associazione di via Brennero che rappresenta circa 10.000 imprese per un totale di 30.000 addetti.

"Dovremo impegnarci ancora molto per superare tutti i problemi che sono arrivati insieme al Covid 19, la strada verso il ritorno al pre-crisi è ancora lunga. Spero poi di riuscire a mettere in atto, dando concretezza e operatività, tutto ciò che è contenuto all'interno del nostro Piano strategico", ha detto Segatta dopo la conferma.

Congratulazioni a Marco Segatta per la sua conferma alla presidenza dell’Associazione artigiani del Trentino arrivano dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dal presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher.

«Sento di dover esprimere la solidarietà della Provincia autonoma alla categoria che rappresenterà per i prossimi quattro anni, anch’essa duramente colpita dagli effetti della pandemia di Covid-19. Ora che lo scenario comincia a rasserenarsi, l’impegno che dobbiamo assumerci è quello di lavorare assieme per la ripresa del Trentino», afferma Fugatti.

«La riconferma alla presidenza dell’Associazione artigiani è il riconoscimento di un lavoro che Marco Segatta ha portato avanti con serietà e responsabilità. Il mondo dell’artigianato è strategico per la nostra terra e il suo ruolo è particolarmente importante in questa fase delicata della storia della nostra terra», dice Paccher.