Sulle chiusure dei negozi di alimentari e dei supermercati la domenica, ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, «nei prossimi giorni convocheremo le categorie interessate per cercare di capire quale può essere il percorso sapendo che su certe realtà urbane la gente è abituata ormai a fare la spesa il sabato o durante la settimana».

L’ordinanza in vigore prevede le chiusure in vigore ancora per le prossime due domeniche - 7 e 14 giugno - e la giunta, ha aggiunto Fugatti, vorrebbe «proseguire su questa linea».