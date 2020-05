Uni-Ente italiano di normazione ha pubblicato, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, la nuova prassi di riferimento Uni/PdR 83 «Modello semplificato di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro per micro e piccole imprese».

Il documento - informa Uni - si rivolge ai datori di lavoro che intendono adottare un Mog aziendale al fine di migliorare i livelli di sicurezza dei lavoratori, fornendo indicazioni semplificate che tengano conto della struttura e dell’organizzazione aziendale, delle modalità di lavoro e delle specifiche esigenze delle micro e piccole imprese. La prassi - prosegue la nota - è frutto di un accordo stipulato tra Uni e Provincia autonoma di Trento finalizzato alla redazione e approvazione di una serie di documenti per supportare le pubbliche amministrazioni che, da un lato vogliono migliorare l’efficienza e l’efficacia delle proprie attività di controllo e, dall’altro, semplificando i controlli rivolti alle aziende, vogliono promuovere l’attività imprenditoriale e la competitività del proprio territorio.

Questa prassi è uno dei tasselli per pervenire al Protocollo di sicurezza per la riapertura delle attività commerciali, che la giunta provinciale ha già approvato. Ricordiamo però che manca l’avallo di Inps e Inail, i cui rappresentanti hanno abbandonoato il tavolo di lavoro in disaccordo con la gestione della giunta.

Allo stesso modo, il Protocollo locale già approvato dovrà tenere conto delle norme del nuovo Protocollo nazionale, che il Governo approverà fra giovedì e venerdì.