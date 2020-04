Le bollette energetiche sono tra i temi caldi, più sentiti per molti trentini. Nonostante la crisi scatenata dal “lockdown”, finora non sono emerse iniziative per agevolare in qualche modo i cittadini.



Della cosa ha parlato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza stampa “virtuale” sull’emergenza pandemia.



«Abbiamo fatto presente questa esigenza a Dolomiti Energia - ha detto - prevedendo degli interventi ad hoc e delle agevolazioni temporanee. Crediamo che Dolomiti Energia lo debba e lo possa fare».