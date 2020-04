Maurizio Fugatti, in apertura, ha citato i dati di oggi: «Iniziamo con i dati dei contagi, i decessi sono 4 (che porta il totale a 322), quindi un numero fortunatamente in calo seppur grave; i nuovi contagi registrati oggi sono 64 di cui 59 con il tampone e gli altri senza tampone; 25 sono i nuovi casi nelle RSA».

Poi ha spiegato: «I guariti nelle terapie intensive, finora, sono 11. Oggi sono in terapia intensiva abbiamo 43 pazienti, ieri erano 48 ed in passato eravamo anche a 80 - 85 e il nostro limite era 100-110. Diciamo che adesso abbiamo dati confortanti».

Fugatti ha spiegato che «i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.158. I contagiati sono il 5 per cento dei tamponi eseguiti; un numero in calo, ed è da leggere positivamente nella cosiddetta curva del contagio. Dei 1158 tamponi - ha detto il presidente - 728 sono dell’Azienda Sanitaria, 364 del Cibio e 56 della Fem, la collaborazione fra gli enti trentini funziona. Contiamo di aumentare ancora i tamponi, ma con il problema dei reagenti che non si trovano sul mercato, ma al momento i numeri sono ancora alti».

Fugatti ha voluto rimarcare che «Il Trentino nel dato generale dei tamponi fatti, è al terzo posto dopo Veneto (che li ha fatti al 4,4% della popolazione); il Trentino è al 3,7 (20 mila su 580.000 abitanti) Non siamo lontani da chi su questo ha fatto meglio di noi. Le altre regioni sono tutte sotto».

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN TRENTINO