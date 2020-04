In Trentino Alto Adige sono state presentate all'Inps 81.144 domande per ottenere il bonus Covid-19 di 600 euro, il 2% delle richieste a livello nazionale, che ad oggi ammontano a 4.053.027. Nel dettaglio, 40.272 richieste provengono dal Trentino e le altre 40.872 dall'Alto Adige.

Circa il 64% delle richieste di bonus è già stato elaborato e posto in pagamento: 26.683 bonus da 600 euro sono in fase di pagamento per i lavoratori del Trentino e altri 25.030 per quelli dell'Alto Adige. L'attività di definizione - informa l'Inps - sta proseguendo per le restanti domande.

Sono finora 10.264 invece le domande presentate in Trentino alla Provincia per ottenere il bonus alimentare.

Al momento le domande liquidate sono più di 6.000, ha detto l’assessore Stefania Segnana.

Sul totale delle domande presentate, 7.209 sono quelle

accettate, 848 quelle respinte e 2.207 in fase di valutazione da parte dei servizi sociali.